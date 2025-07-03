M

MemeCore is the first Layer 1 blockchain specially built for Meme 2.0 — a new paradigm where meme coins evolve from short-term speculation into long-term cultural and economic forces, powered by community-driven virality. MemeCore introduces the viral economy: a Meme 2.0 paradigm where meme coins become enduring cultural assets and active economic engines. By rewarding both content virality and transaction volume, MemeCore ensures that every meaningful interaction — whether social or on-chain — becomes part of a sustainable, value-generating ecosystem.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0006%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.96%

Suplai Peredaran1,254,817,234.4208708

Suplai Maks.10,000,000,000

Total Suplai5,322,134,006.928096

Tingkat Peredaran0.1254%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9597770942123245,2025-09-18

Harga Terendah0.03524461750801544,2025-07-03

Blockchain PublikMEMECORE

Sektor

Media Sosial

