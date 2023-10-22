NAVI

Atlas Navi is the first Drive to Earn navigation app that uses A.I. and the smartphone camera to avoid traffic by detecting road conditions (closures, road work, potholes), accidents, traffic in each lane, available parking spaces, police vehicles and rerouting drivers. It features licensed 3D NFT vehicles and a Drive to Earn mechanism rewarding users for each mile driven. Atlas Navi has reached 750,000 downloads on iOS and Android over the past 2 years, with over 150,000 daily active users driving over 5,000,000 MILEs per day. With mass adoption and great utility for the token, Atlas Navi is one of the fastest-growing WEB3 app, revolutionising the navigation app space with A.I. and DePin hardware devices.

NamaNAVI

PeringkatNo.1634

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.21%

Suplai Peredaran161,706,684

Suplai Maks.300,000,000

Total Suplai300,000,000

Tingkat Peredaran0.539%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5365511930513228,2024-03-21

Harga Terendah0.014185779862416587,2023-10-22

Blockchain PublikETH

