NeurochainAI is revolutionizing the AI compute market with a consumer-grade hardware DePIN and innovation in AI model optimization to enable the AI-driven digital world. It is tapping into a $1.8T AI market by providing developers and SMBs with all the tools required to efficiently build, deploy, and run AI dApps under one platform: DePIN, Community-powered data collection & validation, Marketplace of quantized AI models, Interoperability tools, dApp Store.

PeringkatNo.2658

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran272,750,502

Suplai Maks.3,000,000,000

Total Suplai450,000,000

Tingkat Peredaran0.0909%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.09670403470029812,2024-08-11

Harga Terendah0.000418256097111521,2025-08-18

Blockchain PublikNONE

