NDC

Nigella Diamond is the education and certification program of the Nigella Chain ecosystem. This program offers participants the opportunity to gain in-depth knowledge about blockchain, NFTs (Non-Fungible Tokens), cryptocurrencies, and related technologies. Nigella Diamond provides a comprehensive educational journey catering to both beginners and experienced professionals.

NamaNDC

PeringkatNo.3378

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran7,357,001

Suplai Maks.88,000,000

Total Suplai88,000,000

Tingkat Peredaran0.0836%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.6974301396700509,2024-10-01

Harga Terendah0.00001097267523913,2023-07-08

Blockchain PublikNIGELLA

