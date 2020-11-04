NEAR

NEARProtocol adalah protokol dasar yang sangat skalabel yang memastikan bahwa DApps dapat berjalan cukup cepat di perangkat seluler. NEARProtocol memungkinkan pengembang untuk membangun DApps blockchain seluler dan menjalankannya di mesin lokal pengguna, sambil memberi pengembang informasi penting tentang DApps. Melalui pengirisan negara, jumlah node di blockchain dan jaringan diizinkan untuk menskalakan secara linier, dan tujuannya adalah 100kTPS berdasarkan 1 juta node seluler. NEAR digunakan untuk membayar validator, yang menyediakan sumber daya komputasi dan penyimpanan yang langka untuk jaringan.

NamaNEAR

PeringkatNo.39

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0006%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)15.43%

Suplai Peredaran1,284,646,209

Suplai Maks.0

Total Suplai1,284,646,209

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High20.41834471901754,2022-01-16

Harga Terendah0.52596364,2020-11-04

Blockchain PublikNEAR

Sektor

Media Sosial

