NetX: An AI-Powered Economic Network Driven by RWA, Bridging Blockchain and Real-World Value NetX is a next-generation blockchain ecosystem built on trusted computing and a Layer-1 secure network, designed to provide modular economic infrastructure. Powered by AI and the MCP protocol, it delivers intelligent support for dApps and financial activities. Within the NetX ecosystem, all projects can seamlessly use tokens backed by Real-World Assets (RWA) for payments and settlements, including regulated stablecoins, tokenized financial instruments, and real-world assets. NetX is creating a seamless connection between on-chain innovation and the real economy, driving the fusion of Web3 and the global value network.

PeringkatNo.922

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.06%

Suplai Peredaran19,523,597.66090685

Suplai Maks.20,000,000

Total Suplai20,000,000

Tingkat Peredaran0.9761%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.9687184275031666,2025-09-16

Harga Terendah0.6199125129388293,2025-12-15

Blockchain PublikBSC

