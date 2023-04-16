NEWM

NEWMs mission is to create a music ecosystem that prioritizes the interests and aspirations of both musicians and their dedicated fanbase, fostering a vibrant and sustainable music industry for all. We empower artists by fractionalizing music rights with NFTs, enabling them to trade these digital assets within their community, thereby giving them more control over their creative work. By also including music distribution and royalty collection in our product we created a one-stop-shop solution, which solves bottlenecks of bringing RWAs on-chain.

NamaNEWM

PeringkatNo.2549

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran2,412,447,151

Suplai Maks.9,735,033,900

Total Suplai9,735,033,900

Tingkat Peredaran0.2478%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.02497993524179633,2023-04-16

Harga Terendah0.000078864354765416,2026-01-06

Blockchain PublikADA

Sektor

Media Sosial

