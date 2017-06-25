NMR

Numeraire is an ERC20 Ethereum token. The source code to Numeraire’s smart contract is publicly available. The Ethereum smart contract dictates there will never be more than 21 million Numeraire minted.

NamaNMR

PeringkatNo.336

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)108.22%

Suplai Peredaran7,689,341.7591067

Suplai Maks.11,000,000

Total Suplai10,649,552.1134211

Tingkat Peredaran0.699%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High168.48800659179688,2017-06-25

Harga Terendah1.92766,2018-11-26

Blockchain PublikETH

