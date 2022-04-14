NTH

NTH adalah platform Web3 yang memungkinkan pengguna mengendalikan dan memonetisasi data mereka, mendapatkan token NTH melalui berbagi data, yang digunakan untuk pembayaran di dunia nyata seperti penyewaan sepeda listrik dalam kemitraan dengan Verywords.

NamaNTH

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1 000 000 000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikETH

PengantarNTH adalah platform Web3 yang memungkinkan pengguna mengendalikan dan memonetisasi data mereka, mendapatkan token NTH melalui berbagi data, yang digunakan untuk pembayaran di dunia nyata seperti penyewaan sepeda listrik dalam kemitraan dengan Verywords.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.