NVIR

Lengkapi perusahaan blockchain dengan DAPP, NFT, DeFi, yang mengarah ke mainnet generasi berikutnya yang menggabungkan teknologi CBDC paten.

NamaNVIR

PeringkatNo.2825

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran1,052,511,922

Suplai Maks.0

Total Suplai10,700,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.6534970214400917,2022-03-24

Harga Terendah0,2022-04-06

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

