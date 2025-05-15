NXPC

NXPC is the foundational token of the MapleStory Universe ecosystem, designed to capture and represent the value of both in-game activity and broader ecosystem growth. It serves multiple roles: as a utility token used for transaction fees within the Layer 1 network, as a medium of exchange for acquiring NFT item baskets, and as a reserve asset for NESO—the game currency pegged to NXPC. Players convert NXPC to NESO for item upgrades, while creators receive NXPC as incentives for generating value, following a transparent, halving-based distribution model.

NamaNXPC

PeringkatNo.299

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.67%

Suplai Peredaran234,525,340.60978127

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai996,159,582.6097813

Tingkat Peredaran0.2345%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.8393480388979015,2025-05-15

Harga Terendah0.254774503680312,2025-10-10

Blockchain PublikAVAX_CCHAIN

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
NEXPACE
