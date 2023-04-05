OCTA

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA

PeringkatNo.1150

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.66%

Suplai Peredaran39,984,352

Suplai Maks.48,000,000

Total Suplai37,959,514.4540972

Tingkat Peredaran0.833%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.493419475975837,2024-07-11

Harga Terendah0.12048842260800421,2023-04-05

Blockchain PublikOCTA

OCTA/USDT
OCTA
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (OCTA)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
