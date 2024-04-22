OGPU

The OpenGPU Network aims to establish a true decentralized physical infrastructure network (DePIN) and an ecosystem on top of it for efficient distribution of computation-heavy tasks, such as AI training and inference, across a network of global peers.

NamaOGPU

PeringkatNo.1221

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.39%

Suplai Peredaran19,639,104.8193

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai21,000,000

Tingkat Peredaran0.9351%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High3.6146305528459806,2024-11-27

Harga Terendah0.05277848051269474,2024-04-22

Blockchain PublikOGPU

Sektor

