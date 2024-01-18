ONDO

Ondo adalah perusahaan teknologi blockchain. Misinya adalah mempercepat transisi menuju ekonomi terbuka dengan membangun platform, aset, dan infrastruktur yang menghubungkan pasar keuangan secara on-chain.

NamaONDO

PeringkatNo.56

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0004%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.23%

Suplai Peredaran3,159,107,529

Suplai Maks.0

Total Suplai10,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.141296331061504,2024-12-16

Harga Terendah0.0835464393634915,2024-01-18

Blockchain PublikETH

