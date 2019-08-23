ONG

ONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

NamaONG

PeringkatNo.495

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.62%

Suplai Peredaran440,021,782.1658368

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai800,000,000

Tingkat Peredaran0.44%

Tanggal Penerbitan2019-08-23

Harga saat aset pertama kali diterbitkan1.43 USDT

All-Time High4.59254,2018-09-28

Harga Terendah0.0393381415969,2020-03-13

Blockchain PublikONT

PengantarONG (Ontology Gas) is the second practical token of the ontology network, which represents the use right of the ontology network. The operation of Ontology requires the support of various nodes. Ontology guarantees the stability and security of the network by paying the ONG operation cost of various nodes. The ONG is the compensation for the contribution of the network.

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

