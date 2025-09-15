OPENX

OpenxAI adalah protokol AI P2P tanpa izin. Apa yang dilakukan Bitcoin untuk uang, OpenxAI untuk kecerdasan.

NamaOPENX

PeringkatNo.2094

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)6.84%

Suplai Peredaran10,003,175.98710533

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.0299262343053925,2025-09-15

Harga Terendah0.07678314526225177,2025-12-23

Blockchain PublikBASE

PengantarOpenxAI adalah protokol AI P2P tanpa izin. Apa yang dilakukan Bitcoin untuk uang, OpenxAI untuk kecerdasan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.