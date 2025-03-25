OPT

Optio adalah blockchain bukti dampak yang dirancang untuk melindungi identitas Anda dan memberi penghargaan atas partisipasi nyata dengan $OPT — token utilitas yang dibuat untuk penggunaan sehari-hari.

NamaOPT

PeringkatNo.4612

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.60 000 000 000

Total Suplai14 829 927 031,387703

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.034838892958512065,2025-03-25

Harga Terendah0.000999448699303735,2025-04-04

Blockchain PublikOPTIO

Sektor

Media Sosial

