ORAI

Oraichain provides multidimensional trustworthy proofs of AI and enables secure integration with Web3. With AI as the cornerstone, Oraichain has developed many essential and innovative products and services including AI Oracle, DINO Hub with DINO Center, AI Marketplace & Data Marketplace, fully on-chain VRF, AI-based NFT generation & copyright protection, Royalty Protocol, AI-powered Yield Aggregator Platform, Cosmwasm IDE, and many more. Oraichain is the world’s first Layer 1 of AI oracle and Trustworthy Proofs™️.

NamaORAI

PeringkatNo.1095

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.60%

Suplai Peredaran13,823,700

Suplai Maks.19,779,272

Total Suplai18,014,986.26

Tingkat Peredaran0.6988%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High107.47632244,2021-02-20

Harga Terendah0.6073396119531259,2026-01-02

Blockchain PublikORAI

