Orderly Network is an Omnichain orderbook and clearinghouse shared between different blockchains. Orderly offers spot and perpetual futures orderbooks across Arbitrum, Optimism, Polygon, Base and Near, while expanding to other blockchains. We operate as an infrastructure provider, onboarding brokers via our SDK. The brokers onboard different categories of traders - retail, professional and institutional. This is analogous to a decentralized CME, eventually with hundreds of brokers on top. The Orderly Chain, powered by OP stack and Celestia DA, is the clearinghouse that settles all trades across 20+ brokers on top of Orderly.

NamaORDER

PeringkatNo.540

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.96%

Suplai Peredaran357,544,707.24724764

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai998,202,629.6259676

Tingkat Peredaran0.3575%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4940192211350589,2025-10-06

Harga Terendah0.06581957903741469,2025-06-22

Blockchain PublikETH

