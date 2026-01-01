ORTA

Orta Chain is a crypto-native financial and accounting infrastructure designed to help businesses integrate blockchain technology into their existing off-chain operations. The platform focuses on practical use cases such as digital asset management, peer-to-peer transactions, subscription and payment workflows, and automated crypto accounting, enabling companies to operate efficiently in a decentralized environment without requiring deep blockchain expertise. The project has completed its Initial Vestra Offering (IVO) through the Brolyz launchpad. As part of its initial rollout, Brolyz became the first enterprise customer, using Orta Chain’s infrastructure in a live production environment.

NamaORTA

PeringkatNo.3726

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.5674262325505909,2026-01-08

Harga Terendah0.015121574412598138,2026-01-01

Blockchain PublikETH

