OrtJob adalah platform blockchain baru yang didukung oleh DeFi dan DAO yang mengatur sendiri yang dibuat untuk mewujudkan kedua impian ini karena memberikan pekerjaan freelance berdasarkan teknologi yang aman dan terdesentralisasi. Freelancer akan memiliki berbagai macam pilihan pekerjaan serta metode pembayaran untuk dipilih. Platform ini memungkinkan transparansi pengguna karena mereka bisa melihat ulasan terperinci dan deskripsi pemberi kerja dan pekerja lepas. Manfaat terbesar dari platform ini adalah TIDAK ADA KOMISI, yang berarti pengguna tidak akan kehilangan uang hasil kerja kerasnya.

PeringkatNo.2702

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.02%

Suplai Peredaran816,719,844.8

Suplai Maks.900,000,000

Total Suplai900,000,000

Tingkat Peredaran0.9074%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.07457966384866581,2022-04-01

Harga Terendah0.000223146823123294,2025-12-21

Blockchain PublikBSC

