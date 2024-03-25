OTK

Octo Gaming is the number 1 mobile gaming platform on Solana with 4M downloads, available on the App Store, Play Store and Solana dApp. The platform is fueled by mini games using a mix between Octo's IPs and the most powerful web2 and web3 IPs enabling users to monetize their time spent playing video games. 17 games are already available on the app with over 100 million matches played.

NamaOTK

PeringkatNo.2440

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran489,529,439

Suplai Maks.0

Total Suplai1,199,955,821.96

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.12041089353940107,2024-03-25

Harga Terendah0.000574675400384224,2025-12-28

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

