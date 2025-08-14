OVL

Overlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

NamaOVL

PeringkatNo.2042

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)22.25%

Suplai Peredaran10,913,332.79057458

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai88,871,915.39447941

Tingkat Peredaran0.1091%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7841389069548613,2025-08-14

Harga Terendah0.10678946055291266,2025-09-02

Blockchain PublikBSC

PengantarOverlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
Rekap 2025
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
OVL/USDT
Overlay Protocol
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (OVL)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
OVL/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (OVL)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...