OVL

Overlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

NamaOVL

PeringkatNo.2042

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)22.25%

Suplai Peredaran10,913,332.79057458

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai88,871,915.39447941

Tingkat Peredaran0.1091%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7841389069548613,2025-08-14

Harga Terendah0.10678946055291266,2025-09-02

Blockchain PublikBSC

PengantarOverlay sedang membangun protokol derivatif data terdesentralisasi pertama. Hal ini menjadikan metrik dunia nyata dapat diperdagangkan — mulai dari pembakaran ETH hingga statistik Twitch, skin CS2, suhu, dan bahkan tren konten dewasa — semuanya on-chain dan bebas rekanan. Overlay menggunakan model pencetakan/pembakaran dinamis yang dibangun di sekitar token $OVL untuk memungkinkan perdagangan bebas rekanan, menghilangkan batasan tradisional likuiditas dua sisi yang diperlukan untuk kelas produk serupa di masa lalu. Dengan model ini, masalah likuiditas yang mengganggu aset berekor panjang dan pasar eksotis terpecahkan.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.