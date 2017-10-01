OXT

The Orchid software is designed to use a custom VPN protocol, similar in scope to OpenVPN or WireGuard. The Orchid protocol is designed for high-performance networking and runs on top of WebRTC, a common web standard, widely used to transmit video and audio from inside browsers. Our protocol is intended to allow users to request access to remote network resources and pay for these resources using OXT via a nanopayments system.

NamaOXT

PeringkatNo.666

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.30%

Suplai Peredaran997,214,634.4279902

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan2017-10-01 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.01620042,2021-04-05

Harga Terendah0.022059526708641874,2025-12-31

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

