Ozone Chain adalah ekosistem blockchain Layer-1 generasi berikutnya yang dirancang untuk menyatukan utilitas dunia nyata, partisipasi komunitas, dan inovasi terdesentralisasi dalam satu jaringan terpadu. Dibangun menggunakan arsitektur Cosmos SDK + Ethermint EVM, Ozone Chain mendukung transaksi berkecepatan tinggi dan berbiaya rendah sekaligus tetap sepenuhnya kompatibel dengan kontrak pintar Ethereum dan aplikasi terdesentralisasi (dApps).

