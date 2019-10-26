PAXG

Pax Gold (PAXG) is a gold-backed cryptocurrency, launched by the creators of Paxos Standard (PAX) in September 2019. As an ERC-20 token operating on the Ethereum blockchain, Pax Gold is tradeable on a large variety of exchanges and has become an accessible way for traders to start investing in gold.

NamaPAXG

PeringkatNo.47

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)51,959.15%

Suplai Peredaran380,838.642

Suplai Maks.∞

Total Suplai380,838.642

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4573.501908794375,2025-12-28

Harga Terendah1387.97650287,2019-10-26

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

