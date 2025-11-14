PAXI

Paxi Network adalah blockchain terdesentralisasi Layer 1, serbaguna, dan dirancang untuk semua orang. Dibangun untuk kecepatan, keamanan, dan skalabilitas, Paxi Network memberdayakan individu dan komunitas untuk berpartisipasi secara bebas — siapa pun dapat menjadi validator dan membantu mengamankan jaringan. Dengan dukungan asli untuk DeFi, DAO, interoperabilitas lintas rantai, dan dApps, Paxi menjadikan blockchain sederhana, inklusif, dan benar-benar terdesentralisasi. Pada akhirnya, Paxi bertujuan untuk menjadi blockchain universal — menghosting ekosistem dApps yang luas yang terintegrasi dengan mulus ke dalam kehidupan sehari-hari.

NamaPAXI

PeringkatNo.4691

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.∞

Total Suplai77,181,749.44

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.08276238017145786,2025-11-16

Harga Terendah0.029485865210220626,2025-11-14

Blockchain PublikPAXI

Sektor

Media Sosial

