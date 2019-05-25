PCX

ChainX adalah jaringan konsensus PoS yang dikembangkan pada kerangka kerja Substrat. Saat ini, tingkat tahunan POS adalah sekitar 60%. Ini secara luas disebut sebagai "Rantai Pertama Substrat", dan akan menjadi Parachain Polkadot. Mainnet dirilis pada 25 Mei 2019. Sebagai proyek mainnet pertama, ChainX akan membangun gerbang aset untuk Ekologi Polkadot. Ini telah menyelesaikan rantai silang BTC dan secara bertahap akan menyelesaikan rantai silang untuk ETH, DOT, FIL, EOS, dan aset lainnya. Chainx juga telah membangun platform kontrak pintar Bitcoin pertama, yang menyediakan landasan untuk Defi, stablecoin, Dapp, dan aplikasi berbasis BTC lainnya.

NamaPCX

PeringkatNo.2695

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.10%

Suplai Peredaran12,505,374.7

Suplai Maks.21,000,000

Total Suplai12,505,374.7

Tingkat Peredaran0.5954%

Tanggal Penerbitan2019-05-25 00:00:00

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High19.7293763557,2020-08-27

Harga Terendah0.015376120455519041,2025-11-03

Blockchain PublikPCX

Sektor

Media Sosial

