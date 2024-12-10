PEAQ

peaq is leading a global infrastructure revolution, empowering people to own and earn from the physical infrastructure they use, such as mobility, energy, and connectivity. peaq is a layer-1 blockchain designed to be the go-to backbone for the Machine Economy, now known as DePIN. It is home to more than 50 applications in 21 industries and to the 2,000,000+ devices, vehicles, machines, and robots (Machine RWAs) that run on them. peaq serves as permissionless, borderless digital infrastructure for increasingly intelligent machines to serve all of humanity – the 100%, not just the 1% – democratizing abundance in the Age of AI and job automation.

NamaPEAQ

PeringkatNo.394

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.15%

Suplai Peredaran1,697,193,937.4040668

Suplai Maks.0

Total Suplai4,363,803,382.037971

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.7533827025580973,2024-12-10

Harga Terendah0.02769348112666989,2025-12-19

Blockchain PublikPEAQEVM

Sektor

Media Sosial

