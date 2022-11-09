PENDLE

Pendle is the first protocol that enables the trading of tokenized future yield on an AMM system. We aim to give holders of yield-generating assets the opportunity to generate additional yield and to lock in future yield upfront, while offering traders direct exposure to future yield streams, without the need for an underlying collateral.

NamaPENDLE

PeringkatNo.123

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0001%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)28.22%

Suplai Peredaran168,265,814.59344319

Suplai Maks.0

Total Suplai281,527,448.45853144

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High7.517135769763217,2024-04-11

Harga Terendah0.033486880201439986,2022-11-09

Blockchain PublikETH

