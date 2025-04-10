PEPPER

Token PEPPER adalah aset digital berbasis komunitas di Chiliz Chain, yang dirancang khusus untuk para penggemar olahraga dan hiburan. Dengan semangat token yang dinamis, tokenomics yang berkelanjutan, dan tata kelola/governance DAO yang aktif, PEPPER dengan cepat diterima oleh komunitas Chiliz.

NamaPEPPER

PeringkatNo.4063

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.8,888,888,888,000,000

Total Suplai8,888,888,888,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.000000004671781771,2025-09-18

Harga Terendah0.000000000803832085,2025-04-10

Blockchain PublikCHZ

PengantarToken PEPPER adalah aset digital berbasis komunitas di Chiliz Chain, yang dirancang khusus untuk para penggemar olahraga dan hiburan. Dengan semangat token yang dinamis, tokenomics yang berkelanjutan, dan tata kelola/governance DAO yang aktif, PEPPER dengan cepat diterima oleh komunitas Chiliz.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.