PHB

Phoenix Global dibangun untuk perusahaan, dengan mempertimbangkan konsumen. Kembangkan dan terapkan aplikasi konsumen terdesentralisasi dengan cepat yang dibuat sesuai skala, dan sesuai dengan pengalaman pelanggan yang ada.

NamaPHB

PeringkatNo.818

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)4.20%

Suplai Peredaran61,585,691.14579056

Suplai Maks.64,000,000

Total Suplai61,585,691.14579056

Tingkat Peredaran0.9622%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.094629014078536,2024-03-09

Harga Terendah0.06654096148398123,2022-05-12

Blockchain PublikBSC

PengantarPhoenix Global dibangun untuk perusahaan, dengan mempertimbangkan konsumen. Kembangkan dan terapkan aplikasi konsumen terdesentralisasi dengan cepat yang dibuat sesuai skala, dan sesuai dengan pengalaman pelanggan yang ada.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

PHB/USDT
Phoenix Global
