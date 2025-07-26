PHY

DePHY sedang membangun tulang punggung infrastruktur terdesentralisasi untuk jaringan AI dan DePIN. Kami memulai dengan membantu meluncurkan dan meningkatkan skala jaringan DePIN - mengembangkan dan memproduksi perangkat keras DePIN, menghubungkannya secara on-chain menggunakan Messaging Layer DePHY, dan membuka likuiditas baru melalui tokenisasi imbalan penambangan. Kini, kami memperluas fondasi kami untuk mendukung layanan mesh MCP terdesentralisasi pertama di dunia, yang memungkinkan AI (LLM) untuk mengambil data dari luar, data dunia nyata, dan berinteraksi dengan infrastruktur fisik.

NamaPHY

PeringkatNo.2871

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.74%

Suplai Peredaran72,292,500

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0722%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.10505401205828585,2025-07-26

Harga Terendah0.001314642193048652,2025-11-22

Blockchain PublikSOL

