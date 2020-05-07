PIB

Pibble is a coin used as a key currency on the P2E (Play to Earn) game platform "Play Meta," which was launched earlier this year. As various game companies, including Pibble's own P2E Game Bomul-planet, are scheduled to be operated in PlayMeta in the future, PIBLE's demand is expected to grow rapidly. In February, Pibble also signed a business agreement with Netmarble, one of the largest game companies in Korea, in areas such as blockchain, defi, and NFT.

NamaPIB

PeringkatNo.1677

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran24,102,500,892.670006

Suplai Maks.30,000,000,000

Total Suplai29,648,500,892.670006

Tingkat Peredaran0.8034%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High292.4109226098197,2021-11-29

Harga Terendah0.000056931377751,2020-05-07

Blockchain PublikKLAY

Sektor

Media Sosial

