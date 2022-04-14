PIEVERSE

Pieverse adalah infrastruktur kepatuhan pembayaran Web3 yang mengubah stempel waktu blockchain menjadi catatan bisnis yang diakui secara hukum. Dengan menggabungkan bukti on-chain, konteks transaksi, dan kecerdasan kepatuhan khusus yurisdiksi, Pieverse memungkinkan bisnis, pekerja lepas, dan DAO untuk melakukan pembayaran kripto yang dapat diverifikasi, diaudit, dan patuh di berbagai yurisdiksi. Proyek ini berevolusi dari fondasi TimeFi menjadi Lapisan Stempel Waktu untuk pertukaran nilai yang patuh, menjembatani transaksi blockchain dengan keuangan dunia nyata.

NamaPIEVERSE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

