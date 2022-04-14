PIEVERSE

Pieverse adalah infrastruktur kepatuhan pembayaran Web3 yang mengubah stempel waktu blockchain menjadi catatan bisnis yang diakui secara hukum. Dengan menggabungkan bukti on-chain, konteks transaksi, dan kecerdasan kepatuhan khusus yurisdiksi, Pieverse memungkinkan bisnis, pekerja lepas, dan DAO untuk melakukan pembayaran kripto yang dapat diverifikasi, diaudit, dan patuh di berbagai yurisdiksi. Proyek ini berevolusi dari fondasi TimeFi menjadi Lapisan Stempel Waktu untuk pertukaran nilai yang patuh, menjembatani transaksi blockchain dengan keuangan dunia nyata.

NamaPIEVERSE

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBSC

PengantarPieverse adalah infrastruktur kepatuhan pembayaran Web3 yang mengubah stempel waktu blockchain menjadi catatan bisnis yang diakui secara hukum. Dengan menggabungkan bukti on-chain, konteks transaksi, dan kecerdasan kepatuhan khusus yurisdiksi, Pieverse memungkinkan bisnis, pekerja lepas, dan DAO untuk melakukan pembayaran kripto yang dapat diverifikasi, diaudit, dan patuh di berbagai yurisdiksi. Proyek ini berevolusi dari fondasi TimeFi menjadi Lapisan Stempel Waktu untuk pertukaran nilai yang patuh, menjembatani transaksi blockchain dengan keuangan dunia nyata.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
PIEVERSE/USDT
Pieverse
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PIEVERSE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
PIEVERSE/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PIEVERSE)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...