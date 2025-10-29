PIGGY

Piggycell, jaringan power-bank terkemuka di Korea, mengubah pengisian daya di dunia nyata menjadi aktivitas on-chain yang ditokenisasi sebagai protokol RWA & DePIN terkemuka.

NamaPIGGY

PeringkatNo.2917

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.35%

Suplai Peredaran7,245,833

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.0724%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.674398453610998,2025-10-29

Harga Terendah0.007626130397460824,2025-12-22

Blockchain PublikBSC

PengantarPiggycell, jaringan power-bank terkemuka di Korea, mengubah pengisian daya di dunia nyata menjadi aktivitas on-chain yang ditokenisasi sebagai protokol RWA & DePIN terkemuka.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.