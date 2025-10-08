PIPE

Pipe Network adalah supercloud edge terdesentralisasi yang menggabungkan pengiriman konten, penyimpanan, dan inferensi kecerdasan buatan (AI) ke dalam infrastruktur global tanpa izin. Jaringan ini mengoordinasikan node independen yang menyediakan bandwidth, penyimpanan, dan sumber daya komputasi dengan imbalan PIPE, token utilitas asli jaringan. PIPE digunakan untuk bandwidth, penyimpanan, dan kredit komputasi, dengan bukti kriptografi yang memverifikasi penggunaan dan model burn-to-credit yang menghubungkan konsumsi token secara langsung dengan aktivitas jaringan.

NamaPIPE

PeringkatNo.1488

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)2.81%

Suplai Peredaran100,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.1%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.34291515733046557,2025-10-08

Harga Terendah0.05288812467524619,2025-10-17

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.