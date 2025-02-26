PI

Pi Network is a social cryptocurrency, developer platform, and ecosystem designed for widespread accessibility and real-world utility. It enables users to mine and transact Pi using a mobile-friendly interface while supporting applications built on its blockchain ecosystem. Pi has over 60 million engaged users with over 19 million identity-verified (through its native KYC solution) and over 10 million migrated to its Mainnet.

PeringkatNo.45

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar0.0005%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.09%

Suplai Peredaran8,383,288,945.762151

Suplai Maks.100,000,000,000

Total Suplai100,000,000,000

Tingkat Peredaran0.0838%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High2.9816444104522235,2025-02-26

Harga Terendah0.1585252367970691,2025-10-10

Blockchain PublikPINETWORK

Sektor

Media Sosial

PI/EUR
Pi Network
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (PI)
--
Jumlah 24 jam (EUR)
--
