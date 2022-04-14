PLAI

Play AI adalah lapisan orkestrasi untuk Onchain AI, yang memberdayakan siapa pun untuk membuat, menerapkan, dan memonetisasi alur kerja AI yang canggih dengan satu perintah. Play AI beroperasi dengan lancar di balik layar, menghubungkan aplikasi, x402, MCP, dan agen untuk menyelesaikan berbagai hal. Token PLAI mendukung ekosistem Play AI di seluruh Play Hub, Play Studio, Data Collective, dan kacamata Mad Rims AI, yang menciptakan roda penggerak ekonomi dalam jaringan.

NamaPLAI

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

Penafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

Rekap 2025
