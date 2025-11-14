PLAYSOLANA

Play Solana adalah platform game Web3 yang dibangun di atas Solana, yang secara de facto menjadi SuperHub tempat perangkat keras, game, dan IP bermerek bergabung dengan GameFi dan DeFi untuk memungkinkan para gamer bermain, membangun, hidup, dan memperoleh penghasilan.

NamaPLAYSOLANA

PeringkatNo.3971

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.5,000,000,000

Total Suplai5,000,000,000

Tingkat Peredaran0%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.029995721646931806,2025-11-14

Harga Terendah0.003504191443519194,2026-01-12

Blockchain PublikSOL

Sektor

Media Sosial

