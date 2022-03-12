PLT

Poollotto is working on creating a unique line of Decentralized Blockchain-Based Lotteries games. Its vision is to produce a revolutionary decentralized global social lottery platform on the blockchain with safety and transparency, Delay-free, and without any 3rd party involvement.

NamaPLT

PeringkatNo.6632

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.00%

Suplai Peredaran0

Suplai Maks.0

Total Suplai19,200,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High20.537504511928866,2022-03-12

Harga Terendah0.13680025601929285,2025-09-17

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

