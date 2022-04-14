PLUS

PlusMore adalah platform Rewards-as-a-Service (RaaS) berbasis AI yang mengubah loyalitas dari pusat biaya menjadi mesin keuntungan bagi bisnis, dan nilai nyata bagi pengguna. Inti dari ekosistem ini adalah token PLUS, hadiah Web3 yang selalu dapat ditukarkan dengan manfaat nyata senilai $10 di dalam pasar PLUS MORE, termasuk kartu hadiah, perjalanan, penginapan hotel, cashback, dan banyak lagi. Tidak seperti poin inflasi atau model "hasil" yang tidak berkelanjutan, PLUS MORE didanai oleh pedagang dan mitra, menciptakan jaringan hadiah yang berkelanjutan dan berbasis bagi hasil.

NamaPLUS

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,000,000

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikBASE

Sektor

Media Sosial

