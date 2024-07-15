PMT

Public Masterpiece is the first of its kind, a unique and innovative collective that builds bridges between physical art and blockchain. It shines new light on authenticity by tracking each artwork with digital certificates from inception to sale. The uniqueness continues as it offers fair trade for both artists and collectors alike while also providing creative investment opportunities through the native token PMT and Loyalty-NFTs (non-fungible tokens). Art lovers are not only able to enjoy their favorite works but also be part of something bigger than themselves when investing in a unique Real World Asset (RWA). All while letting artists maintain their freedom with no interference from third parties.

NamaPMT

PeringkatNo.798

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.21%

Suplai Peredaran162,249,197.35907567

Suplai Maks.2,000,000,000

Total Suplai331,071,410

Tingkat Peredaran0.0811%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.11639980434682659,2025-12-29

Harga Terendah0.05461824789246768,2024-07-15

Blockchain PublikBSC

Sektor

Media Sosial

