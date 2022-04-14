POLYX

Polymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

NamaPOLYX

PeringkatNo.

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0

Suplai Peredaran--

Suplai Maks.0

Total Suplai1,197,990,594

Tingkat Peredaran%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High,

Harga Terendah,

Blockchain PublikPOLYMESH

PengantarPolymesh is a public permissioned blockchain purpose built for regulated assets and capital markets. It streamlines antiquated processes and opens the door to new financial instruments by solving challenges around governance, identity, compliance, confidentiality, and settlement.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.