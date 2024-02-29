PORTAL

The Portal platform makes discovering and playing Web3 games seamless and easy. Via a single account layer, mainstream gamers can finally access the biggest network of web3 games with a frictionless experience.

NamaPORTAL

PeringkatNo.844

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.77%

Suplai Peredaran747,122,274.6871161

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.7471%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High4.414736210180382,2024-02-29

Harga Terendah0.007588891681709879,2025-10-10

Blockchain PublikETH

