POWER

Power adalah lapisan ekonomi dan infrastruktur terpadu yang mendukung generasi baru aplikasi konsumen, game, dan pengalaman hiburan on-chain. Fitur-fitur intinya menggabungkan teknologi yang skalabel, adopsi pengguna yang terbukti, dan model token yang dapat diperluas yang memungkinkan beberapa aplikasi berbagi satu ekonomi yang kohesif.

NamaPOWER

PeringkatNo.607

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.02%

Suplai Peredaran210,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.21%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4109027396063902,2025-12-24

Harga Terendah0.0660522171533936,2025-12-05

Blockchain PublikETH

PengantarPower adalah lapisan ekonomi dan infrastruktur terpadu yang mendukung generasi baru aplikasi konsumen, game, dan pengalaman hiburan on-chain. Fitur-fitur intinya menggabungkan teknologi yang skalabel, adopsi pengguna yang terbukti, dan model token yang dapat diperluas yang memungkinkan beberapa aplikasi berbagi satu ekonomi yang kohesif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.