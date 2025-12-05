POWER

Power adalah lapisan ekonomi dan infrastruktur terpadu yang mendukung generasi baru aplikasi konsumen, game, dan pengalaman hiburan on-chain. Fitur-fitur intinya menggabungkan teknologi yang skalabel, adopsi pengguna yang terbukti, dan model token yang dapat diperluas yang memungkinkan beberapa aplikasi berbagi satu ekonomi yang kohesif.

NamaPOWER

PeringkatNo.607

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)11.02%

Suplai Peredaran210,000,000

Suplai Maks.1,000,000,000

Total Suplai1,000,000,000

Tingkat Peredaran0.21%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.4109027396063902,2025-12-24

Harga Terendah0.0660522171533936,2025-12-05

Blockchain PublikETH

PengantarPower adalah lapisan ekonomi dan infrastruktur terpadu yang mendukung generasi baru aplikasi konsumen, game, dan pengalaman hiburan on-chain. Fitur-fitur intinya menggabungkan teknologi yang skalabel, adopsi pengguna yang terbukti, dan model token yang dapat diperluas yang memungkinkan beberapa aplikasi berbagi satu ekonomi yang kohesif.

Sektor

Media Sosial

etfindex:mc_etfindex_sourcePenafian: Data yang disediakan oleh cmc dan tidak boleh dianggap sebagai saran investasi.

BursaDEX+
Beli KriptoPasarSpotFuturesXAUTTabunganPusat Acara
Lainnya
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
Cari
Favorit
POWER/USDT
Power Protocol
----
--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (POWER)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Info
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Buku Order
Market Trade
Market Trade
Spot
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.MEXC adalah cara termudah bagi Anda untuk mengakses kripto. Cobalah bursa mata uang kripto terkemuka di dunia untuk membeli, trading, dan meraih penghasilan kripto. Trade Bitcoin BTC, Ethereum ETH, dan lebih dari 3,000 altcoin.
POWER/USDT
--
--
‎--
High 24 Jam
--
Low 24 Jam
--
Volume 24 Jam (POWER)
--
Jumlah 24 jam (USDT)
--
Grafik
Buku Order
Market Trade
Info
Order Terbuka (0)
Riwayat Order
Riwayat Trade
Posisi Terbuka (0)
Loading...