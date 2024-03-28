PROPC

Propchain is a real estate investing marketplace that provides its users with the tools to invest in global real estate properties and developments of all natures, sizes, valuations, and locations. Propchain makes use of blockchain technology to facilitate your experience on our platform and allows you to invest in fractionalized real estate as opposed to traditional investing methods.

NamaPROPC

PeringkatNo.1132

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)1.17%

Suplai Peredaran42,871,090.90799635

Suplai Maks.100,000,000

Total Suplai100,000,000

Tingkat Peredaran0.4287%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.341897333509249,2024-03-28

Harga Terendah0.15596689181280546,2026-01-01

Blockchain PublikETH

Sektor

Media Sosial

