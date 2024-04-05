PROPS

Propbase, a tokenized real estate investment marketplace in South East Asia, allows you to invest in high quality resilient real estate assets for as little as $100 with fractional ownership, earn rental yield, and sell whenever you like from anywhere. $PROPS is our native utility token that powers the propbase ecosystem

NamaPROPS

PeringkatNo.1498

Kapitalisasi Pasar$0,00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0,00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0,33%

Suplai Peredaran464 264 125,6271559

Suplai Maks.1 200 000 000

Total Suplai1 200 000 000

Tingkat Peredaran0.3868%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High0.2718274596699227,2024-04-05

Harga Terendah0.007474931946242596,2025-12-27

Blockchain PublikAPTOS

Sektor

Media Sosial

