Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

PeringkatNo.3189

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.19%

Suplai Peredaran13,660,249

Suplai Maks.77,000,000

Total Suplai41,512,309

Tingkat Peredaran0.1774%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High5.014024983935393,2022-03-27

Harga Terendah0.002164185963080783,2026-01-05

Blockchain PublikBSC

Parex Network is a Layer 1 blockchain network designed to deliver user-friendly decentralized finance (DeFi) solutions. With its Ethereum Virtual Machine (EVM) compatibility, Parex provides developers with a familiar environment to build on, creating a robust foundation for Web3 applications. Supported by its native token, PRX, Parex powers critical network functionalities, from transactions to governance.

Parex
High 24 Jam
Low 24 Jam
Volume 24 Jam (PRX)
Jumlah 24 jam (USDT)
