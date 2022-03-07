PSTAKE

pSTAKE is a liquid staking protocol unlocking the liquidity of staked assets. Stakers of PoS tokens can now stake their assets while maintaining the liquidity of these assets. On staking with pSTAKE, users earn staking rewards and also receive 1:1 pegged staked representative tokens (stkTOKENs) which can be used in DeFi to generate additional yield (yield on top of staking rewards).

NamaPSTAKE

PeringkatNo.2403

Kapitalisasi Pasar$0.00

Kapitalisasi Pasar Terdilusi Penuh$0.00

Pangsa Pasar%

Vol. Trading/Kap. Pasar (24 Jam)0.11%

Suplai Peredaran439,651,042

Suplai Maks.500,000,000

Total Suplai500,000,000

Tingkat Peredaran0.8793%

Tanggal Penerbitan--

Harga saat aset pertama kali diterbitkan--

All-Time High1.2477214231597014,2022-03-07

Harga Terendah0.000916022205081617,2025-12-31

Blockchain PublikETH

